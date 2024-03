Marco Mengoni, Stadi 2025: Bologna è sold out e raddoppia

Quando manca più di un anno al suo ritorno in tour negli stadi, arriva già il primo sold out per Marco Mengoni. Si tratta precisamente della data a Bologna, che raddoppia anche il giorno dopo: ecco il calendario aggiornato e tutte le tappe di “Marco negli Stadi 2025”, al via il 26 giugno del prossimo anno con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale.