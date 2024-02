Marco Mengoni, sorpresa prima di Sanremo 2024: San Siro raddoppia!

Sono ore di grandi preparativi per Marco Mengoni, pronto a debuttare al Festival di Sanremo 2024 nelle inediti vesti di co-conduttore, dopo il trionfo come artista in gara lo scorso anno. Nell’attesa, i biglietti venduti per il prossimo tour negli stadi, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana, volano e San Siro raddoppia già: ecco quando Marco farà il bis a Milano.