Marco Mengoni: si aggiunge la quarta data a Milano al tour nei palasport

Marco Mengoni aggiunge il quarto concerto a Milano, il 10 ottobre, al “Mengoni Live 2022”. Intanto anche la seconda data al Forum di Assago è sold out. Dopo il successo dei due show negli Stadi, a ottobre l'artista sarà protagonista di un tour nei palasport, sempre con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. La tournée prenderà il via il 2 ottobre con la data zero a Mantova.