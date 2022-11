Marco Mengoni: ricordi del tour, Materia Pelle Dj Mix, gli stadi e Musetti

Nella playlist non mancano brani come “In città” con il suo beat incalzante e il chill di “Appunto 3. 16-03-2022”, presenti in MATERIA (PELLE), l’ultimo album di Marco Mengoni disponibile in Audio Spazio con Dolby Atmos proprio su Apple Music. Anche Radio Italia ha il suo profilo curatore e le sue playlist su Apple Music (https://apple.co/radioitalia), la piattaforma per ascoltare musica in streaming con oltre 70 milioni di canzoni senza pubblicità.