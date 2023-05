Marco Mengoni: quando farà le prove per l’Eurovision

Come gli altri partecipanti alla gara, Marco Mengoni avrà a disposizione due slot per provare il suo brano. Le prime prove avranno una durata di 30 minuti per ogni cantante e saranno principalmente necessarie a familiarizzare con il palco e ad aggiustare luci e inquadrature. Al contrario, le seconde prove avranno durata di 20 minuti e saranno mirate a perfezionare la performance in vista dell’esibizione in diretta mondiale.