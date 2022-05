Marco Mengoni presenta il nuovo singolo No Stress nel Metaverso: il video

NO STRESS NEL METAVERSO. Per festeggiare “No Stress”, dal 6 maggio in onda su Radio Italia, è stata creata per la prima volta in Italia un’opportunità unica: il countdown è accompagnato da un evento collettivo unico nel Metaverso. Grazie, infatti, all’experience digitale realizzata con The Nemesis, dalle ore 12 di oggi, giovedì 5 maggio 2022, accedere al No Stress Party, che prevede contenuti interattivi, giochi, Trivia Quiz, sorprese e momenti esclusivi.