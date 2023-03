Marco Mengoni, ora è ufficiale: all’Eurovision Song Contest canterà “Due Vite”

La notizia era nell’aria: da giorni, su YouTube, il video ufficiale del brano non riportava più nel titolo solo la dicitura “Sanremo 2023”, ma anche quella “Eurovision 2023”. A Liverpool, però, Marco dovrà presentare una versione riarrangiata di “Due Vite”, per non sforare i 3 minuti previsti dal regolamento della competizione. La versione originale del brano, inserita come traccia bonus nella riedizione digitale del disco “Materia (Pelle)”, ha infatti una durata complessiva di 3 minuti e 45 secondi.