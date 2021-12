Marco Mengoni: non indovinerete mai chi per primo ha ascoltato Materia (Terra) – VIDEO

Il viaggio tra le passioni extra musica di Mengoni prosegue con la pittura. Ci ha raccontato questo: “Ho sempre dipinto ed è sempre stato il sottofondo della mia vita, in alcuni momenti di più e in altri di meno. Con Materia (Terra) sono uscito allo scoperto e quindi mi sono auto-ritratto, ho messo i miei disegni e dipinti sul booklet del disco. Ero un po’ vergognoso, questo sì, proprio perché sono un eterno insoddisfatto. La pazienza me la sta insegnando Materia (Terra), ma anche la pittura ad olio. Hai modo di modificare in un arco molto lungo di tempo, per esempio un anno, perché l’olio ci mette un bel po’ per asciugare e solidificare. Ovviamente essere completamente soddisfatti per me è un po’ utopico, però mi ci avvicino. Già essere molto soddisfatto del disco che è uscito, è un punto a mio favore per la mia crescita”.