Marco Mengoni, Natale e compleanno live su Tik Tok

Marco Mengoni ha celebrato i suoi 33 anni postando una foto di lui invecchiato. “Iniziano a farsi sentire”, ha scherzato. L’artista, a metà pomeriggio, ha tenuto un’annunciata esibizione live di “Materia (Terra)”. I fan hanno potuto così assistere a come suona dal vivo il nuovo album, già in vetta a tutte le classifiche di vendita. Il disco di Marco, infatti, è il più venduto nei negozi per Natale.