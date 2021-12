Marco Mengoni, Materia (Terra): “Gazzelle un amico, Madame viscerale”

In questo album hai raccontato l'amore nella maniera più naturale possibile, senza sensazionalismo. Parlo di “Luce”, di “Proibito”, ma in generale di tutto l'album. Se stato sincero fino in fondo senza essere banale. L'ho voluto fare in questa prima parte del disco, che ricordo è composto da tre parti. Venivo da due anni chiuso in casa. Ho passato quasi tutto il lockdown da solo, in casa. L'unica cosa che mi fa iniziare una giornata è pensare che possa avere emozioni da condividere e relazioni. Volevo condividere tutte le relazioni che avevo vissuto e guardato anche da fuori. La semplicità è parte di me, ho chiamato anche l'album Terra. Vengo da una famiglia semplice di lavoratori, che mi hanno sempre dimostrato che il lavoro contava, che era giusto sudare e faticare. E poi sono cresciuto con mio nonno, una persona semplice. La semplicità a volte è considerata quasi un difetto, invece no, a volte era complicato parlare con mio nonno, mi raccontava cose del suo passato, della sua crescita. Quando mi spiegava come funziona la natura, quando piantare pomodori o patate, era chimica e biologia, ma lui me lo diceva con semplicità. Da quella semplicità racconti i rapporti, che poi in realtà non sono tutti così semplici, per fortuna o sfortuna. Il sentimento in sé non è complicato, è la mente umana a esserlo