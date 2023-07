Marco Mengoni, la testa è già in tour: “Due Vite, 60mila voci, da Roma all’Europa”

“Ci sono momenti nei quali pensi che potresti fare anche altro, che avresti potuto far altro, che forse non sei all’altezza e che forse neanche te lo meriti”, ha raccontato con emozione qualche giorno fa. Marco Mengoni ha aggiunto: “Poi arriva una valanga di energia, neanche fossi in una puntata di dragon ball e la senti, la vedi quasi: sono tutte quelle persone che si connettono una all’altra sotto, sopra, intorno al palco, fuori da un van o dentro un camerino, che pur essendo stanche sorridono ed emanano e sprigionano questa energia! Alla fine capisci che sei proprio felice di fare quello che fai”.