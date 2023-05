Marco Mengoni: “La mia Pazza Musica, tra stadi, Circo Massimo e tour in Europa”

Marco Mengoni è pronto a portare la sua “Pazza Musica” ovunque in giro per gli stadi italiani, al Circo Massimo di Roma e in tour per l’Europa. Nell’intervista #atupertu con la nostra Redazione, a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album “Materia (Prisma)”, Marco dà un aggettivo a ogni sua prossima avventura musicale, ci racconta la cosa più pazza che ha fatto per la musica, “tira in mezzo” l’amica Elodie, parla del Roland Garros di tennis con un riferimento al forfait di Nadal e ci spiega perché la sua Ronciglione è stato eletto Borgo dei Borghi.