Marco Mengoni: la grande festa al Circo Massimo tra ospiti, emozioni e sorprese

Il primo è stato Gazzelle, che ha duettato con Mengoni sulle note di “Il meno possibile”. Poi, è stato il momento di “Pazza musica” con Elodie, con cui Marco ha regalato un bis del duetto andato in scena a San Siro pochi giorni fa (8 luglio). Mengoni è stato raggiunto sul palco anche da Bresh per “Chiedimi come sto” e da Samuele Bersani per “Ancora una volta”, entrambi brani dell'album “Materia (Pelle)”, il secondo della trilogia di Materia.