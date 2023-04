Marco Mengoni: il nuovo album è “Materia (Prisma)” e uscirà il 26 maggio

Le emozioni per Mengoni e tutti i suoi fan non finiranno qui. Il nuovo album “Materia (Prisma)”, infatti, uscirà pochi giorni prima del grande tour “Marco negli Stadi”, con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale. Il 17 giugno è in programma la data zero allo Stadio Comunale di Bibione, a cui seguiranno i concerti negli stadi di Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio) e Milano (8 luglio) Il gran finale sarà il 15 luglio al Circo Massimo di Roma.