Da vero “Guerriero”, Marco Mengoni ha raggiunto piazza Duomo a Milano per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO nonostante l’infortunio al ginocchio. In diretta, ai nostri Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi, ha raccontato: “Non vado di fretta, No stress”, citando il suo ultimo singolo che ha canticchiato anche ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana.