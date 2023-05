Marco Mengoni: "Ho cercato di mettere nel disco il più possibile"

Come è stata l’esperienza dell’Eurovision?

Bellissima, finalmente mi sono goduto questa esperienza. Nel 2013 il mio cervello non era predisposto, non avevo l'anima per capire quanto fosse importante un evento del genere. In Italia passa un po' in sordina, ma in realtà è seguitissimo: secondo i dati, ci sono stati 168 milioni di persone a seguirlo. Nel 2013 non avevo parlato con nessuno anche a causa del mio pessimo, pessimissimo inglese. Questa volta invece son riuscito a comunicare e l’ho fatto con chiunque: con tecnici, concorrenti, tutti!