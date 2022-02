Marco Mengoni festeggia il disco di Platino del suo album “Materia (Terra)”

Platino anche per “Sapore” di Fedez con Tedua. Il brano è uscito il 26 novembre, in concomitanza con la pubblicazione dell’album “Disumano” (già disco di Platino). Purtroppo per Fedez oggi è una triste giornata: l'artista ha salutato la zia, scomparsa dopo una lunga malattia: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al covid, in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare”.