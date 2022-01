Marco Mengoni e Madame: “Mi fiderò” è ancora il brano più trasmesso

Dall’altra parte, Madame non ha partecipato solo alla scrittura di “Scatola”, il nuovo brano di Laura Pausini. Francesca ha ripreso anche in mano il suo successo “Tu mi hai capito”, realizzato originariamente insieme a Sfera Ebbasta, e lo ha trasformato in francese con la collaborazione di Hatik: diventa così “Tu m'as compris”, singolo che segna il suo debutto oltralpe, in attesa di un album interamente in lingua francese che dovrebbe uscire entro il 2022.