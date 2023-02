Marco Mengoni, Due Vite in pole per l’Eurovision. “Ma abbiamo ancora del tempo...”

Ricordiamo che, per ufficializzare i pezzi in gara al prossimo Eurofestival, c’è tempo fino a metà marzo. Dal ritorno dell’Italia nella competizione nel 2011, solo Nina Zilli ha scelto nel 2012 di non confermare “Per Sempre”, il brano portato in gara a Sanremo, preferendogli “L’amore è femmina”. Tutti gli altri rappresentanti italiani, fatta eccezione per Emma che nel 2014 fu scelta internamente, hanno sempre deciso di presentarsi all’Eurovision con la stessa canzone presentata a Sanremo (nel caso di Raphael Gualazzi nel 2011 e di Francesca Michielin nel 2016 in una versione modificata e cantata per metà in lingua inglese, ndr).