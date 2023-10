È di Marco Mengoni col featuring di Franco126 il brano più trasmesso in radio dell’ultima settimana in Italia. “Un’altra Storia” è stato anche il nostro Disco Italia fino a giovedì 12 ottobre. La notizia arriva nel giorno in cui Marco pubblica “La Dernière Chanson”, la versione in francese di “Due vite” che puoi ascoltare qui sotto.