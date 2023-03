Marco Mengoni: come cambia il testo di “Due Vite” per l’Eurovision

Le modifiche hanno portato necessariamente a un cambiamento nel testo di “Due Vite”, con alcuni versi che sono scomparsi sia dalle strofe che dal ritornello. In particolare, è stata eliminata la parte che, nella versione originale presentata al Festival di Sanremo, recitava: “Siamo fermi in un tempo così / Che solleva le strade / Con il cielo ad un passo da qui / Siamo i mostri e le fate / Dovrei telefonarti / Dirti le cose che sento / Ma ho finito le scuse / E non ho più difese”. Dal primo ritornello, poi, è sparita anche la parte in cui Mengoni cantava: “E tu non dormi / E dove sarai? Dove vai? / Quando la vita poi esagera / Tutte le corse e gli schiaffi, gli sbagli che fai / Quando qualcosa ti agita”. Infine, in chiusura, non viene più ripetuto “Due vite”.