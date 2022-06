Marco Mengoni non sarà da solo al suo debutto in concerto allo stadio Olimpico di Roma. L’appuntamento è in programma il 22 giugno, ma prima Marco è atteso dalla Data Zero alla Villa Manin di Codroipo (Udine) il 14 giugno e dal live di San Siro a Milano il 19. Radio Italia solomusicaitaliana è al fianco di Mengoni che ha pubblicato un primo video dell’allestimento sulle note di “No stress”, il suo ultimo singolo.