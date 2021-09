Marco Mengoni apre il Salone di Milano e canta l'Inno per Mattarella: video

IL LIVE. L'evento con protagonista Mengoni, dal titolo “Marco risuona”, ha inaugurato il “Supersalone” nella serata di sabato 4 settembre 2021. È stato un set up esclusivo per il cantautore che, accompagnato da pianoforte, contrabbasso, chitarra, batteria e quattro cori, ha dato vita ad una incredibile performance live con alcuni dei suoi successi più celebri: L’Essenziale, Proteggiti da me, Ti ho voluto bene veramente, Hola oltre a una versione inedita di “Ma stasera”, il nuovo singolo, già certificato platino, una inedita cover di I’d rather go blind di Etta James e una suggestiva versione di What the world needs now is love di Burt Bacharach.