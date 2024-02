Marco Mengoni apre il Festival. Amadeus bacia la famiglia in prima fila

Subito dopo le parole di Marco Mengoni, è arrivato Amadeus, conduttore e direttore artistico alla sua quinta (e ultima?) edizione. Dopo aver baciato la moglie e il figlio seduti in prima fila, queste le sue parole: “Amo questo pubblico, amo questo storico palco. In questi cinque anni ho finito di descrivere la gioia per essere qui. Non è solo una gara, ma una grande festa che farà emozionare tutto il Paese”.