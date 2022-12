Marco Mengoni ancora a San Siro per il grande finale del tour

In questa location, l’8 luglio 2023, il cantautore concluderà il tour Marco Negli Stadi 2023. I biglietti sono disponibili in prevendita anticipata dalle ore 14.00 di oggi (lunedì 5 dicembre) su www.livenation.it e in vendita generale dalle ore 10.00 di domani (martedì 6 dicembre) su www.ticketone.it, www.ticketmaster.it e www.vivaticket.com.