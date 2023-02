Marco Mengoni al Circo Massimo: il 15 luglio il gran finale del tour

Il concerto, che si preannuncia come un’occasione irripetibile per festeggiare tutti i risultati raggiunti, concluderà infatti un tour che, nelle settimane precedenti, vedrà Marco Mengoni protagonista di nuovo negli stadi italiani, dopo il successo del 2022. Le date del “Marco Negli Stadi” in programma a Salerno, Bari, Bologna e Milano sono già sold out; i biglietti per il Circo Massimo, invece, saranno in prevendita dalle 11.00 di domani (giovedì 23 febbraio) e disponibili in vendita generale dalle 11.00 di venerdì.