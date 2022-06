Il cantante ha fatto il suo ingresso, in modo trionfale, in mezzo al pubblico. “Vedrò il palco come lo vede il pubblico”, aveva spiegato durante l'incontro con la stampa. Nel frattempo, sui maxi schermi posti sul grande palco, delle immagini in bianco e nero hanno svelato ricordi, momenti, dettagli di backstage e di live di Marco. Poco dopo, sempre sui maxi display, un video molto simpatico ha mostrato due presentatori in stile Anni Settanta, Jean e Jane, intenti a introdurre la band. I due erano interpretati da… Mengoni.