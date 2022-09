Marco Mengoni annuncia il nuovo album: arriva “Materia (Pelle)”

Oltre ai grandi successi di Marco Mengoni, quindi, ci saranno anche le nuove canzoni di “Materia (Pelle)” in gran parte del “Mengoni Live 2022”, con Radio Italia solomusicaitaliana ancora come Radio Ufficiale dopo il successo negli stadi di Milano e Roma: delle 13 date in programma nei palasport da ottobre, hanno già registrato il sold out i due appuntamenti di Mantova che daranno il via al tour e le date di Torino, Bologna, Pesaro, oltre ai primi 3 concerti di Milano e al primo in programma a Roma.