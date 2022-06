Marco Masini e quei “Giancarlo” che hanno segnato la sua vita

In Sicilia, approfittando dello speciale appuntamento di RADIO ITALIA LIVE ESTATE, Marco Masini si è concesso anche un po’ di relax. Così, gli abbiamo chiesto che tipo di vacanziere è: “Io abito già in un posto tranquillo, in una collina in Chianti, e quindi, se vengo al mare, cerco il mio piccolo spazio per potermi rilassare. Indipendentemente dal fatto che ci siano un ombrellone, il sole o dei bambini, trovo il mio spazio a livello mentale e non a livello materiale”.