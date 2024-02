Mannoia e Gabbani: "Sfatiamo il mito della nostra rivalità!"

Complimenti per ieri!

(Fiorella Mannoia) Ci siamo divertiti un sacco! Per questo Sanremo ho deciso che mi volevo divertire, quindi mi è venuta l’idea di chiamare Francesco anche perché tornare su quel palco mi ha fatto venire in mente l’ultimo Sanremo che avevo fatto e quindi a chi altro potevo pensare se non a Francesco?

(Francesco Gabbani) In questo modo abbiamo avuto modo di chiudere una sorta di cerchio, non abbiamo mai avuto presunte rivalità.

(Mannoia) Nell’immaginario collettivo eravamo rivali, quindi abbiamo detto “sfatiamo questo mito!”. All’inizio abbiamo detto di fare proprio le nostre due canzoni di quel Sanremo (“Occidentali’s Karma” e “Che sia benedetta”), poi lì per lì, durante le prove, non mi volevo scatenare per non dargli troppa soddisfazione, poi però non sono più riuscita a stare ferma!