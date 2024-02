Maninni: "Sanremo è una delle esperienze più belle!"

Maninni, appena arrivato ai microfoni di Mauro Marino e Manola Moslehi al Fuori Sanremo ING, ha rivolto a Radio Italia solomusicaitaliana queste parole: "Voi mi avete supportato fin dall’inizio e per questo vi ringrazio dal profondo del mio cuore". Per il giovane artista, la partecipazione al Festival di Sanremo con "Spettacolare" è solo la prima tappa di un anno che si preannuncia ricco di soddisfazioni: subito dopo la kermesse, inizierà la serie di incontri con i fan per presentare il suo primo album, dopodiché è previsto lo "Spettacolare Tour 2024", al via il 13 marzo.