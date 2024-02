Maninni rinnova l’invito a Teresa Mannino: “Perché non mi rispondi su Instagram?”

La sua canzone in gara al Festival è “Spettacolare”, come la settimana che Maninni sta vivendo: “La sensazione che si prova sul palco è strana, mai provata prima, ma veramente spettacolare”, spiega ancora Alessio. “Come i dischi belli che non scordi più”, recita un verso del suo pezzo: scopri nella video-intervista #atupertu qui sotto quali sono gli album del cuore del cantante!