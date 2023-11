Maninni ci porta dentro un “Monolocale”: ecco il suo nuovo singolo

Al centro del nuovo singolo, Maninni mette gioia e paura, parlando di due protagonisti che fanno di un “monolocale” il loro nido d’amore, oltre che il simbolo del rapporto che vivono insieme. “Spesso rincorriamo la felicità nelle relazioni sbagliando completamente strada, quando basterebbe valorizzarsi per rendere magico anche un semplice monolocale”, ha commentato il giovane artista, presentando un brano che si muove tra i timori e gli obiettivi comuni di una coppia, ma sempre con ottimismo: “No che noi non cadiamo, per noi non vale la legge della forza di gravità”, canta infatti di fronte all’incertezza di un amore.