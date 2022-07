Maninni: “Caffè” è nata in videochiamata, in una camera usata come studio

CAFFÈ. Firmato dallo stesso Maninni con Luca Giura e prodotto dall’artista con Andrea Fusini, è un pezzo sincero e diretto, adatto all’estate ma che non si colloca all’interno del panorama dei classici tormentoni estivi: “Ho scritto questo brano più di due anni fa, l’abbiamo registrato e prodotto in piena pandemia”, racconta, “Ricordo ancora benissimo quel giorno che ci venne la folle idea dì lavorare in videochiamata trasformando la mia camera da letto in uno studio dì registrazione, pur di rompere la monotonia su cui si basavano le nostre giornate, perché l’unica domanda che mi ponevo quei giorni era ‘fuori come va?’”.