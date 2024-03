Mameli: "Mai Love (S1 E1)" è il primo episodio della sua serie musicale

"'Mai Love (S1 E1)' è una sfuriata in una brutta giornata, dove tutto è nero e non passa neanche uno spiraglio di sole. La consapevolezza di un vuoto costante, che purtroppo non verrà mai colmato dall’altra parte. Ogni secondo si lacera sempre di più, urla aiuto sempre di più. Ma nessuno ci ascolta, siamo solo noi e le nostre ferite", ha spiegato Mameli.