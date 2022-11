Malika Ayane, un concerto speciale per sostenere Fondazione AIRC

Malika Ayane ritorna sul palco, dopo il successo dei concerti estivi, per un appuntamento speciale. Domani sera, martedì 8 novembre, porterà la sua musica sul palco del Teatro Grande di Brescia, in una serata a favore del Comitato Lombardia Fondazione AIRC. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per accelerare la ricerca sul cancro.