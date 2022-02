Malika Ayane canta l’inno d’Italia alla chiusura delle Olimpiadi di Pechino

Malika è anche l’interprete di uno dei due brani che potrebbero diventare l’inno ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici Invernali. Il pezzo dell’artista si intitola “Un po’ più in là” ed è in finale insieme a quello di Arisa, intitolato “Fino all’alba”. Le due canzoni sono state presentate per la prima volta al grande pubblico nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 e si possono votare sul sito delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 fino a domani (martedì 22 febbraio).