Dorado, la nuova canzone di Mahmood con Sfera Ebbasta e Feid, ha una vera e propria coreografia: ecco il video di Instagram in cui il cantante la esegue con tutti i parenti, la sua “Dorado Family Gang”.

Il filmato inizia con l'artista, da solo in primo piano, intento a danzare sulle note del brano, proprio come nel videoclip ufficiale che lo vede scatenarsi al Museo Egizio di Torino e che ha già 7,5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo i primi secondi del ballo, come previsto da una coreografia studiata appositamente, accanto a Mahmood iniziano ad apparire tutti i parenti, amici e familiari, bambini e cugini compresi, tra i quali Veronica, Erica e Sabrina Frau.

Chi vuole imparare i passi di Dorado, magari per ballarla in gruppo durante l'estate, può guardare i video sui profili di Mahmood ed esercitarsi: questa clip in particolare è stata vista oltre 520mila volte in poche ore su Instagram.

Mahmood sta trascorrendo un periodo di vacanza con la sua famiglia in Sardegna: l'artista è nato il 12 settembre 1992 a Milano da padre egiziano e madre sarda, originaria di Orosei, in provincia di Nuoro.