Mahmood, "Tuta Gold": "Ho visto gente ballarla negli aeroporti, sugli aerei..."

Noi italiani tendiamo a credere che quando un artista suona all’estero siamo noi che andiamo a vederlo, invece non è così...

Quando durante i concerti all'estero chiedo quanti italiani siano presenti in sala e alzano la mano in 4, mi fa molto strano: è successo anche ieri (lunedì 13) a Potevedra in Spagna. Le date spagnole sono state tutte in una settimana e quindi ho parlato tutto il tempo in spagnolo.