Mahmood: "Tuta gold" è la sua... armatura

Ma com’è questa “Tuta gold”?

È tutta gold! È una metafora per rappresentare l’armatura che uno si crea negli anni per fortificarsi. È un’unione tra passato e presente. Sono contento perché c’è tanto di me in “Tuta gold”. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono maturato tanto, ho fatto molta autoanalisi e capito meglio il modo in cui mi relaziono con le persone. Questa con “Tuta gold” sarà quindi un’esibizione diversa rispetto alle altre a Sanremo.