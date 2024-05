Mahmood, sul palco di #RILIVE non è solo: il duetto con Geolier

Sul palco di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo, a Milano, è arrivato anche il momento di Mahmood. “Tuta gold”, “Overdose” e non solo: a sorpresa, infatti, il cantante è stato raggiunto sul palco da Geolier per regalarci il duetto sulle note di “Personale”, dall’ultimo album di Mahmood “Nei letti degli altri”.