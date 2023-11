Mahmood: “Sanremo 2024 non è previsto. Nel disco, anche feat internazionali”

IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“Con i nuovi brani che ho scritto, ho ricercato la stessa sintesi che, ironicamente, avevo nel primo album quasi. Mi sono evoluto per tornare alle origini”, afferma Mahmood raccontando quello che si nasconde anche dietro a “Cocktail d’amore” e spiegando alcuni dei versi più interessanti, completamente autobiografici per sua stessa ammissione.

“Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo / Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo / Ma più rido, più mi si fredda il cuore”: “In quella sensazione, quando cerchi di tenere tutto sotto controllo, chi ti conosce veramente sa cosa stai passando. Il fondo credo di averlo toccato, ma non abbastanza”.

“Volevo le ali di Pegaso / Che tu mi capissi quando cadevo giù”: “Di base, è quel sostegno che hai sempre paura di perdere, quando hai dei momenti più ‘down’ e cadi giù”.

“Stammi bene, mi mancherà morire insieme tra i laser light”: “È un’immagine romantica, ma allo stesso tempo un po' triste, quando due persone cercano di annullarsi all'interno di un club”.

“Io ti volevo, volevo, volevo”, le ultime parole della canzone: “Tanti lo possono percepire come la fine di un rapporto, ma in realtà non lo è. L’ultimo ‘volevo’ lascia un po’ le cose in sospeso, è come mi sento io ora”.