Mahmood racconta il singolo di Sanremo Tuta Gold e il nuovo album Nei letti degli altri

Come si può intuire anche dal titolo Nei letti degli altri, il letto è fondamentale per Mahmood. "È il posto in cui esorcizziamo i nostri problemi, in cui portiamo le persone che amiamo", ha spiegato. "Negli ultimi due anni e mezzo, in cui ho scritto le tracce del nuovo disco di inediti, il letto mi ha fatto riflettere tanto. D'altronde è il luogo di autoanalisi", ha raccontato. Tra l'altro, in questi due anni e mezzo, è anche cambiato come persona. "Ho cambiato il modo di interagire con gli altri", ha confessato. "Ho cambiato tre case in pochi mesi", ha continuato.