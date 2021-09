Mahmood promuove la raccolta fondi per gli abitanti del palazzo bruciato a Milano

Mahmood ha spiegato che per gli abitanti del condominio, andato in fumo nei giorni scorsi a nella zona Sud di Milano, è iniziata la fase di constatazione di cosa è rimasto dei vari effetti personali. “Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima”, ha commentato il cantante.