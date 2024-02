Mahmood non ha escluso, nella nostra videointervista #atupertu, di poter un giorno co-condurre il Festival di Sanremo. “Io tornerei a Sanremo tutti gli anni per cantare, poi se capiterà l’occasione di co-condurre…”, ha infatti detto. Ieri sera (giovedì 8 febbraio) ha regalato un assaggio delle sue doti da presentatore, annunciando l’esibizione di Ghali. “È stato divertente. Mi sono sentito un po’… Wanna be Fiorello”, ha ammesso.