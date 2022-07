Mahmood torna finalmente dal vivo: questa sera, giovedì 7 luglio, prende il via a Roma il suo “Ghettolimpo Estate 2022”, il nuovo tour che lo vedrà impegnato in tutta Italia fino a settembre. In vista degli appuntamenti, nei giorni scorsi, il cantante ha ricaricato le energie al mare, probabilmente quello della sua Sardegna: è proprio qui che una fan, dopo avergli chiesto un selfie, ha visto finire in acqua il suo smartphone. La reazione di Mahmood è già diventata virale sui social.