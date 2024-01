Mahmood, il suo nuovo album si intitolerà "Nei Letti degli Altri"

Per la copertina di "Nei Letti degli Altri", Mahmood ha deciso di riprendere alcuni elementi legati al mondo della tecnologia, come i laser, già presenti nell'immagine che ha accompagnato "Cocktail d'Amore" e in cui compariva ritratto seduto su un animale metà mitologico e metà robot. Mahmood, nel post, ha inoltre allegato un suo scatto che lo ritrae da piccino sdraiato sul letto e una foto di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello nell'iconica gag della camera da letto.