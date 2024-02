Mahmood: il nuovo album NLDA è disponibile. Tuta gold è il brano più trasmesso

Mahmood proporrà i suoi più grandi successi e il suo nuovo progetto nei concerti del tour europeo che prenderà il via il 4 aprile da Lussemburgo e che poi approderà in Italia, a Milano, il 17 maggio. Il 21 e il 22 ottobre, invece, l’artista debutterà al Forum di Assago (Milano): i biglietti per la prima data sono andati sold out in meno di 24 ore; quelli per la seconda sono disponibili, così come quelli per il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e quelli per il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli.