Mahmood è il primo protagonista di Radio Italia Live – Speciale Sanremo, i concerti esclusivi che Radio Italia solomusicaitaliana ha registrato durante la settimana di dirette al Fuori Sanremo Intesa San Paolo. Oltre a Mahmood, nei prossimi appuntamenti troverà spazio la musica di Tananai, Colapesce e Dimartino e Coma_Cose. Ogni live andrà in onda alle 21 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it