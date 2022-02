Mahmood e Blanco: “Primi? Non sentiamo il peso, la musica è un piacere”

Mahmood e Blanco, primi nella classifica parziale del Festival di Sanremo con “Brividi”, si raccontato in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana come è nata la coppia, in studio dal produttore Michelangelo, nominato all'inizio di tutte le canzoni di Blanco. In collegamento con Paoletta ed Enzo Miccio, nel Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, i due artisti svelano di non sentire il peso della classifica e si preparano a tornare in tour. Per la serata cover, Blanco e Mahmood hanno scelto “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.